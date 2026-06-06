« Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
« Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS mercredi 17 juin 2026.
Salle Collet.
Entrée libre selon les places disponibles.
L’atelier chanson et les élèves de l’EME reviennent pour leur concert annuel au CMA6.
Le mercredi 17 juin 2026
de 10h15 à 11h30
gratuit
Entrée libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T13:15:00+02:00
fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T10:15:00+02:00_2026-06-17T11:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
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