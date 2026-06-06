Salle Collet.

Entrée libre selon les places disponibles.

L’atelier chanson et les élèves de l’EME reviennent pour leur concert annuel au CMA6.

Le mercredi 17 juin 2026

de 10h15 à 11h30

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T13:15:00+02:00

fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T10:15:00+02:00_2026-06-17T11:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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