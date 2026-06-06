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« Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

« Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

« Si on chantait » Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau

Adresse : 3 Ter rue Mabillon

Ville : 75006 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre selon les places disponibles.</p>

Salle Collet.

Entrée libre selon les places disponibles.

L’atelier chanson et les élèves de l’EME reviennent pour leur concert annuel au CMA6.
Le mercredi 17 juin 2026
de 10h15 à 11h30
gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T13:15:00+02:00
fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T10:15:00+02:00_2026-06-17T11:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon  75006 PARIS
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