Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse Jardin des Serres d’Auteuil Paris
Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse Jardin des Serres d’Auteuil Paris mercredi 17 juin 2026.
Chaque année depuis 1994, la dégradation des terres dans les zones arides, en particulier en Afrique, a un impact important sur les sociétés et la biodiversité. Venez découvrir les ressources précieuses du Sahel, auprès de spécialistes et les solutions pour lutter contre à la désertification. Profitez d’activités pour découvrir le Sahel à travers ses cultures, ses ressources et ses récits.
- Rendez-vous à 16h avec le conteur Boubacar Ndiaye griot du Sénégal qui à travers ses histoires orales fait le lien entre les racines des arbres et celle des humains. Entrée libre et gratuite, tout public.
- Un marché de produits sahéliens et des stand associatifs près du palmarium.
- Des visites guidées de la Serre Sahel: rendez-vous à 11h30 et à 13h45 (sans inscription préalable).
- « Arbres de vie », une exposition de photographies
Cette journée est organisée avec A Better Life by SOS SAHEL, une ONG internationale partenaire du Jardin botanique de Paris du jardin des serres d’Auteuil.
Des associations, des experts et des artistes vous donnent rendez-vous au jardin des serres d’Auteuil.
Le mercredi 17 juin 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00
Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris
https://sossahel.org/actualites/?_gl=1*6vpicu*_up*MQ..*_ga*MTY2NjQ1OTcwMi4xNzc5MjkxNTMz*_ga_A4292774652*czE3NzkyOTE1MzMkbzEkZzEkdDE3NzkyOTMwMTQkajM2JGwwJGgw*_ga_CQRHJE2V7P*czE3NzkyOTE1MzMkbzEkZzEkdDE3NzkyOTMwMTQkajM2JGwwJGgw https://www.facebook.com/SOSSAHEL/ https://www.facebook.com/SOSSAHEL/
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