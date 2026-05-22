Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse au jardin des serres d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris
Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse au jardin des serres d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris mercredi 17 juin 2026.
Chaque année depuis 1994, la journée du 17 juin est dédiée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. La dégradation des terres dans les zones arides, en particulier en Afrique, a un impact important sur les sociétés et la biodiversité. Face à l’avancée du désert, les sociétés trouvent des réponses.
À l’occasion de cette journée, A Better Life by SOS SAHEL, ONG internationale spécialiste de la question vous propose une journée autour des plantes sahéliennes, des savoir-faire locaux et des solutions contre la dégradation des terres, en collaboration avec le Jardin des Serres d’Auteuil.
Chaque activité vous invite à découvrir le Sahel autrement : à travers ses cultures, ses ressources, ses récits et les initiatives portées sur les territoires face à la désertification.
Au programme : un marché de produits sahéliens, des stands associatifs, des visites guidées de la nouvelle Serre Sahel, l’une à 11h30, l’autre à 13h45 (sans inscription) et une exposition photographique « Arbre de vie ».
Venez découvrir les ressources précieuses du Sahel auprès de spécialistes de la région ainsi que les solutions face à la désertification dans la nouvelle serre SAHEL.
Le mercredi 17 juin 2026
de 11h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00
Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris
https://sossahel.org/actualites/?_gl=1*6vpicu*_up*MQ..*_ga*MTY2NjQ1OTcwMi4xNzc5MjkxNTMz*_ga_A4292774652*czE3NzkyOTE1MzMkbzEkZzEkdDE3NzkyOTMwMTQkajM2JGwwJGgw*_ga_CQRHJE2V7P*czE3NzkyOTE1MzMkbzEkZzEkdDE3NzkyOTMwMTQkajM2JGwwJGgw https://www.facebook.com/SOSSAHEL/ https://www.facebook.com/SOSSAHEL/
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