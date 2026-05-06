Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visites amoureuses de l’exposition « Lutter par le soin » CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Visites amoureuses de l’exposition « Lutter par le soin » CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Visites amoureuses de l’exposition « Lutter par le soin » CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville dimanche 7 juin 2026.

Lieu : CAC La Traverse - Centre d'Art Contemporain d'Alfortville

Adresse : 9 rue Traversière

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>entrée libre</p>

Visites commentées de l’exposition par l’équipe de médiation du CAC La Traverse, avec pour fil rouge l’amour qui nous relie.

Une collation sera proposée. Les visites n’ont pas d’horaires ni de durées précises, venez quand vous voulez. Dernières entrées 22h30.

Visites commentées de l’exposition par l’équipe de médiation du CAC La Traverse, avec pour fil rouge l’amour qui nous relie.
Une collation sera proposée. Les visites n’ont pas d’horaires ni de durées précises, venez quand vous voulez.
Le samedi 06 juin 2026
de 21h15 à 23h00
gratuit

entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:15:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:15:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière  94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/


Afficher la carte du lieu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Alfortville (Paris)