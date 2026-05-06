Visites commentées de l’exposition par l’équipe de médiation du CAC La Traverse, avec pour fil rouge l’amour qui nous relie.

Une collation sera proposée. Les visites n’ont pas d’horaires ni de durées précises, venez quand vous voulez. Dernières entrées 22h30.

Visites commentées de l’exposition par l’équipe de médiation du CAC La Traverse, avec pour fil rouge l’amour qui nous relie.

Une collation sera proposée. Les visites n’ont pas d’horaires ni de durées précises, venez quand vous voulez.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h15 à 23h00

gratuit

entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:15:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:15:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville

https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/



Afficher la carte du lieu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville et trouvez le meilleur itinéraire

