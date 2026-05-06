Visites amoureuses de l’exposition « Lutter par le soin » CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville
Visites amoureuses de l’exposition « Lutter par le soin » CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville dimanche 7 juin 2026.
Visites commentées de l’exposition par l’équipe de médiation du CAC La Traverse, avec pour fil rouge l’amour qui nous relie.
Une collation sera proposée. Les visites n’ont pas d’horaires ni de durées précises, venez quand vous voulez. Dernières entrées 22h30.
Visites commentées de l’exposition par l’équipe de médiation du CAC La Traverse, avec pour fil rouge l’amour qui nous relie.
Une collation sera proposée. Les visites n’ont pas d’horaires ni de durées précises, venez quand vous voulez.
Le samedi 06 juin 2026
de 21h15 à 23h00
gratuit
entrée libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:15:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:15:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/
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