Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet ‘London Vibes’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Au-delà d’un jeu sans faille, servi par une virtuosité peu commune, c’est un sens de l’équilibre et de l’esthétique constant qui marque à l’écoute de ce musicien dont on peut citer les récentes tournées avec Aaron Parks, Ben Wendel et Ari Hoenig.

Le pianiste Fabrice Tarel se joint à lui. On le connaît pour ses compositions riches et profondes, à l’univers singulier, et pour ses liens forts avec l’Angleterre, pays dans lequel il a vécu plusieurs années. Christophe Lincontang, contrebassiste d’expérience et Marc Michel, batteur parcourant inlassablement les scènes du monde entier, complètent ce quartet de haute volée.

Le quartet s’est déjà produit sur de nombreuses scènes et festivals en France tels que Jazz à Vienne, le Théâtre de Bourges, le Sunside, Au Son de la Terre, Jazz Alès, Jazz en Velay, Jazz in Langourla, Jazz sur les Places, le Château de Saint Victor, le Jam, le Hot Club de Lyon ou encore Val Thorens.

Tom Ollendorff : guitare

Fabrice Tarel : piano, compositions

Christophe Lincontang : contrebasse

Marc Michel : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le guitariste britannique Tom Ollendorff est issu de cette nouvelle génération londonienne qui fait tant parler d’elle actuellement.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00;2026-06-06T21:30:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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