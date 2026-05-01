Concert Kino Pianorama – Kei SHIMIZU Eglise Luthérienne de la Résurrection PARIS

Dans la série “Kino Pianorama – jeunes pianistes sur scène”, Musicami vous propose un concert avec la pianiste concertiste Kei Shimizu.

Au programme :

Première partie : piano solo

– Debussy : 2e cahier des préludes pour piano

Deuxième partie : musique de chambre

– Debussy : “Beau soir” pour violon et piano

– Beethoven : Sonate n°5 pour violon et piano “⁠Printemps”

– Fauré : “Après un rêve” pour violon et piano⁠

– Saint-Saëns : “Le Cygne” pour alto, et piano à 4 mains

Avec Kei Shimizu (piano), Mika Lee (piano) et Jean-Marc Kérisit (violon).

Concert de piano et musique de chambre. Pianiste à l’honneur : Kei Shimizu. Musiques de Debussy, Beethoven, Fauré, Saint-Saëns.

Le mardi 19 mai 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tarif : 12 € – réduit : 8 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T20:30:00+02:00_2026-05-19T22:00:00+02:00

Eglise Luthérienne de la Résurrection 6 rue Quinault 75015 PARIS

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