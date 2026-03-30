L’Antidote, Concert événement Théâtre de l’Alliance Française Paris

Trois musiciens d’exception. Trois trajectoires artistiques singulières. Un trio vibrant et profondément habité : L’Antidote.

Imaginez trois fleuves puissants quittant leur cours traditionnel pour se rejoindre en une immense masse d’eau musicale, libre et expérimentale.

Redi Hasa, albanais, est un violoncelliste inspiré, dont l’archet fait résonner mille mondes. Il a récemment contribué à la bande originale du documentaire de Céline Dion, sélectionné aux Oscars.

Rami Khalifé, libanais, est un pianiste classique virtuose, dont l’univers personnel navigue entre Rachmaninov, la mystique soufie et l’electro-dance.

Bijan Chemirani, iranien, est l’héritier d’une dynastie de percussionnistes perses. Il maîtrise le zarb comme s’il l’avait inventé il y a trois mille ans. Il a collaboré avec un large éventail de musiciens, dont Jean-Marc Padovani, Juan Carmona et Sting.

À eux trois, ils forment L’Antidote, un trio qui fusionne jazz contemporain, influences méditerranéennes et musiques du monde, créant un univers sonore riche et évocateur. Improvisation et narration musicale s’entrelacent, sculptant des atmosphères profondes et immersives. Personne ne peut prédire ce qui naîtra de ce tourbillon créatif. Mais alors que la tempête fait rage sur la fragile Terre, il est rassurant de savoir que ces grands musiciens travaillent sur un antidote – qui est aussi le titre de leur premier album.

Ce spectacle, fait pour entrer en résonance avec l’intimiste Théâtre de l’Alliance Française qui accueille les cultures du monde entier, vous emportera dans un voyage sans frontières.

Bijan Chemirani : zarb, percussions / Redi Hasa : violoncelle / Rami Khalifé : piano

101 boulevard Raspail, Paris 6e, 20H30

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Pour cette soirée d’exception, trois talentueux musiciens proposent au public un moment suspendu porté par la grâce, l’amour et la paix.

Le mardi 19 mai 2026

de 20h30 à 21h45

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T20:30:00+02:00_2026-05-19T21:45:00+02:00

Théâtre de l’Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris

https://festivaljazzsaintgermainparis.com/ https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis



Afficher la carte du lieu Théâtre de l’Alliance Française et trouvez le meilleur itinéraire

