Grande Parade Pari Roller & Mobilités – White Party Place du Trocadéro Paris

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Samedi 6 juin 2026

Départ à 21h30 de la Place du Trocadéro Arrivée 00h30 Pont d’Iéna.

Dress code blanc et balade lumineuse !

Pour cette édition spéciale « White Party », nous vous invitons à rouler tous ensemble dans une ambiance festive et lumineuse. Le dress code est simple : venez habillés en blanc pour créer un cortège unique et spectaculaire à travers les rues de la capitale.

Au programme : musique, bonne humeur et une scène mobile équipée d’un show lumière exceptionnel qui accompagnera la balade tout au long du parcours.

Une balade ouverte à toutes les mobilités

Que vous soyez habitué des randonnées urbaines ou simplement à la recherche d’une sortie originale, cette balade est ouverte à toutes les mobilités douces et à tous les niveaux. Venez seul, entre amis ou en famille pour découvrir Paris autrement dans une ambiance conviviale et festive.

Sont les bienvenus :

Roller

Vélo

Trottinette

Skate

Gyroroue

Fauteuil roulant

Une pause rafraîchissante pendant la balade ?

Lors de la pause, une vente de boissons sera proposée directement sur la scène mobile. C’est l’occasion de vous rafraîchir au cours de la soirée tout en soutenant l’association et l’organisation de ses événements.

Informations

Seul, entre amis ou en famille

Un événement gratuit, encadré et sans inscription

Boucle de 15 Km

Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.

Informations pratiques

Samedi 06 juin 2026

RDV : 21h / Départ : 21h30

/ Départ : 21h30 Lieu départ/arrivée : Place du Trocadéro, Paris 16ème

Place du Trocadéro, Paris 16ème Distance : 15 km (accessible à tous niveaux)

15 km (accessible à tous niveaux) Prix : Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous Balade musicale et festive

et festive Show lumière by ETC tout au long de la balade



tout au long de la balade Vente de boissons lors de la pause sur la scène mobile

La balade est gratuite, ouverte à toutes et tous, dans le respect des consignes de sécurité et de l’encadrement bénévole.

Astuce : Pas de rollers ou de vélo ? Dott vous permet de participer à la parade avec un vélo Dott gratuitement (sur inscription), pour rouler facilement et profiter de toute la magie de l’événement.

https://www.helloasso.com/associations/pari-roller/evenements/reservation-velo-dott-white-party-06-06-2026



Comment venir ?

Métro

lignes 6 et 9 : Arrêt Trocadéro

Bus

22 et 30 — arrêt Trocadéro (Avenue Kléber)

et — arrêt (Avenue Kléber) 32 et 63 — arrêt Trocadéro (Avenue du Président Wilson)

et — arrêt (Avenue du Président Wilson) 72 — arrêt Pont d’Iéna à quelques minutes à pied de la place.

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

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Pari Roller & Mobilités t’invite à sa White Party ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient rider dans la ville avec nous.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h30 à 00h30

gratuit

Adhésion et don possible pour soutenir l’association.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:30:00+02:00_2026-06-06T00:30:00+02:00

Place du Trocadéro Place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://pari-roller.com/news/white-party-2026/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller



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