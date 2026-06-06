Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande Parade Pari Roller & Mobilités – White Party Place du Trocadéro Paris

Grande Parade Pari Roller & Mobilités – White Party Place du Trocadéro Paris

Grande Parade Pari Roller & Mobilités – White Party Place du Trocadéro Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place du Trocadéro

Adresse : Place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Adhésion et don possible pour soutenir l'association.</p>

⚪✨ ✨⚪

Samedi 6 juin 2026

Départ à 21h30 de la Place du Trocadéro Arrivée 00h30 Pont d’Iéna.

Dress code blanc et balade lumineuse !

Pour cette édition spéciale « White Party », nous vous invitons à rouler tous ensemble dans une ambiance festive et lumineuse. Le dress code est simple : venez habillés en blanc pour créer un cortège unique et spectaculaire à travers les rues de la capitale.

Au programme : musique, bonne humeur et une scène mobile équipée d’un show lumière exceptionnel qui accompagnera la balade tout au long du parcours.

Une balade ouverte à toutes les mobilités

Que vous soyez habitué des randonnées urbaines ou simplement à la recherche d’une sortie originale, cette balade est ouverte à toutes les mobilités douces et à tous les niveaux. Venez seul, entre amis ou en famille pour découvrir Paris autrement dans une ambiance conviviale et festive.

Sont les bienvenus :

  • Roller
  • Vélo
  • Trottinette
  • Skate
  • Gyroroue
  • Fauteuil roulant

Une pause rafraîchissante pendant la balade ?

Lors de la pause, une vente de boissons sera proposée directement sur la scène mobile. C’est l’occasion de vous rafraîchir au cours de la soirée tout en soutenant l’association et l’organisation de ses événements.

Informations

  • Seul, entre amis ou en famille
  • Un événement gratuit, encadré et sans inscription
  • Boucle de 15 Km
  • Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.

Informations pratiques

Samedi 06 juin 2026

  • RDV : 21h / Départ : 21h30
  • Lieu départ/arrivée : Place du Trocadéro, Paris 16ème
  • Distance : 15 km (accessible à tous niveaux)
  • Prix : Gratuit et ouvert à tous
  • Balade musicale et festive
  • Show lumière by ETC tout au long de la balade
  • Vente de boissons lors de la pause sur la scène mobile

La balade est gratuite, ouverte à toutes et tous, dans le respect des consignes de sécurité et de l’encadrement bénévole.

Astuce :

Pas de rollers ou de vélo ? Dott vous permet de participer à la parade avec un vélo Dott gratuitement (sur inscription), pour rouler facilement et profiter de toute la magie de l’événement.
https://www.helloasso.com/associations/pari-roller/evenements/reservation-velo-dott-white-party-06-06-2026

Comment venir ?

Métro

  • lignes 6 et 9 : Arrêt Trocadéro

Bus

  • 22 et 30 — arrêt Trocadéro (Avenue Kléber)
  • 32 et 63 — arrêt Trocadéro (Avenue du Président Wilson)
  • 72 — arrêt Pont d’Iéna à quelques minutes à pied de la place.

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

#Paris #Pariroller #Balade #summer #pariroller #event #savethedate #paris #Roller #Trottinette #Vélo #skate #gyroroue #event #savethedate #theplacetobe #dott #fun #goodvibes

Pari Roller & Mobilités t’invite à sa White Party ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient rider dans la ville avec nous.
Le samedi 06 juin 2026
de 21h30 à 00h30
gratuit

Adhésion et don possible pour soutenir l’association.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:30:00+02:00_2026-06-06T00:30:00+02:00

Place du Trocadéro Place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://pari-roller.com/news/white-party-2026/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller


Afficher la carte du lieu Place du Trocadéro et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)