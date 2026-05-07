Quiz et blind-test Pulp Nord Villejuif

Drôles et hautes en couleur, Enza et Gigi vous invitent à

parfaire votre culture. Quiz, blind-test et lip sync sont au rendez-vous.

Révisez vos classiques ! Le monde de la nuit, la scène musicale et l’amour

n’auront plus de secret pour vous.

ENZA FRAGOLA et GIGI VONDREDEE

Membres de la drag house Maison Chérie située à Villejuif,

les deux artistes performent régulièrement en soirée mais font également

découvrir leur art auprès du grand public que ce soit par le biais de bingo

dans des restaurants ou d’heure du conte dans des médiathèques.

Quiz et blind-test avec les drags queens Enza Fragola & Gigi Vondredee

Le samedi 06 juin 2026

de 21h40 à 22h20

Le samedi 06 juin 2026

de 20h50 à 21h30

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 20h40

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:40:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:20:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T20:40:00+02:00;2026-06-06T20:50:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00;2026-06-06T21:40:00+02:00_2026-06-06T22:20:00+02:00

Pulp Nord 61 rue Pasteur 94800 Villejuif

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