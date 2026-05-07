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Quiz et blind-test Pulp Nord Villejuif

Quiz et blind-test Pulp Nord Villejuif

Quiz et blind-test Pulp Nord Villejuif dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Pulp Nord

Adresse : 61 rue Pasteur

Ville : 94800 Villejuif

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Drôles et hautes en couleur, Enza et Gigi vous invitent à
parfaire votre culture. Quiz, blind-test et lip sync sont au rendez-vous.
Révisez vos classiques ! Le monde de la nuit, la scène musicale et l’amour
n’auront plus de secret pour vous.

ENZA FRAGOLA et GIGI VONDREDEE

Membres de la drag house Maison Chérie située à Villejuif,
les deux artistes performent régulièrement en soirée mais font également
découvrir leur art auprès du grand public que ce soit par le biais de bingo
dans des restaurants ou d’heure du conte dans des médiathèques.

Quiz et blind-test avec les drags queens Enza Fragola & Gigi Vondredee
Le samedi 06 juin 2026
de 21h40 à 22h20
Le samedi 06 juin 2026
de 20h50 à 21h30
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 20h40
gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:40:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:20:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T20:40:00+02:00;2026-06-06T20:50:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00;2026-06-06T21:40:00+02:00_2026-06-06T22:20:00+02:00

Pulp Nord 61 rue Pasteur  94800 Villejuif
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