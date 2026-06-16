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BROOKLYN SUITES Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan

BROOKLYN SUITES Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan

BROOKLYN SUITES Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Église des Grands Carmes Arsenal

Adresse : 1 Rue Jean Vielledent

Ville : 66100 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Perpignan

BROOKLYN SUITES

Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Église des Grands Carmes
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Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Grands Carmes church

L’événement BROOKLYN SUITES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-08 par PERPIGNAN TOURISME

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