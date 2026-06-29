UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Site Archéologique de Ruscino Perpignan

FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Site Archéologique de Ruscino Perpignan

FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Site Archéologique de Ruscino Perpignan mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Site Archéologique de Ruscino
Adresse
Chemin de Château Roussillon
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Perpignan

FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Sur le site archéologique Ruscino, une activité créative pour les enfants à partir de 6 ans.
  .

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Ruscino archaeological site, a creative activity for children ages 6 and up.

L’événement FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)