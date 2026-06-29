FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Site Archéologique de Ruscino Perpignan
FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Site Archéologique de Ruscino Perpignan mercredi 8 juillet 2026.
Perpignan
FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Sur le site archéologique Ruscino, une activité créative pour les enfants à partir de 6 ans.
.
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Ruscino archaeological site, a creative activity for children ages 6 and up.
L’événement FABRIQUE TON BIJOU À LA MODE ANTIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan 29 juin 2026
- VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan 2 juillet 2026
- VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan 5 juillet 2026