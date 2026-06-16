LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan
LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan mardi 7 juillet 2026.
Perpignan
LES MARDIS DE PERLIMPINPIN
SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, la magie des Mardis de Perlimpinpin s’installe à nouveau dans le square Bir Hakeim pour enchanter petits et grands.
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SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
This summer, the magic of Mardis de Perlimpinpin returns to Bir Hakeim Square to enchant young and old alike.
L’événement LES MARDIS DE PERLIMPINPIN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-11 par PERPIGNAN TOURISME
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