Le Jihadisme vu par ceux qui le combattent, Le Nautilus, Perpignan

Le Jihadisme vu par ceux qui le combattent Mercredi 24 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Le jihadisme est-il vraiment né en Afghanistan lors de la guerre contre les Soviétiques ? Comment fonctionnent les réseaux terroristes islamistes et en quoi sont-ils différents des précédents groupes qui nous ont frappés ? Quels sont les choix stratégiques des pays occidentaux contre le phénomène, et leurs limites ?

L’auteur de Et tuez-les partout où vous les trouverez (La Manufacture de Livres, 2025) Abou Djaffar, ex-cadre de la DGSE (service de renseignement extérieur français) fera ensemble l’histoire du jihadisme et du contre-terrorisme français.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Mercredi 24 juin 2026 • 18h30 — Rencontre littéraire avec Abou Djaffar Nostre Mar festival