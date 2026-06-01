Le Jihadisme vu par ceux qui le combattent, Le Nautilus, Perpignan
Le Jihadisme vu par ceux qui le combattent, Le Nautilus, Perpignan mercredi 24 juin 2026.
Le Jihadisme vu par ceux qui le combattent Mercredi 24 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00
Le jihadisme est-il vraiment né en Afghanistan lors de la guerre contre les Soviétiques ? Comment fonctionnent les réseaux terroristes islamistes et en quoi sont-ils différents des précédents groupes qui nous ont frappés ? Quels sont les choix stratégiques des pays occidentaux contre le phénomène, et leurs limites ?
L’auteur de Et tuez-les partout où vous les trouverez (La Manufacture de Livres, 2025) Abou Djaffar, ex-cadre de la DGSE (service de renseignement extérieur français) fera ensemble l’histoire du jihadisme et du contre-terrorisme français.
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]
Mercredi 24 juin 2026 • 18h30 — Rencontre littéraire avec Abou Djaffar Nostre Mar festival
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