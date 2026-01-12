FEUX DE LA SAINT JEAN À PERPIGNAN Perpignan
FEUX DE LA SAINT JEAN À PERPIGNAN Perpignan mardi 23 juin 2026.
FEUX DE LA SAINT JEAN À PERPIGNAN
Place de la Victoire Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Allées Maillol & Place de la Victoire
.
Place de la Victoire Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Allées Maillol & Place de la Victoire
L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN À PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-01-08 par PERPIGNAN TOURISME