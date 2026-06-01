L’Afrique depuis la Grèce : représentations et perceptions des Africain.e.s dans l’antiquité grecque, Le Nautilus, Perpignan
L’Afrique depuis la Grèce : représentations et perceptions des Africain.e.s dans l’antiquité grecque, Le Nautilus, Perpignan mardi 23 juin 2026.
L’Afrique depuis la Grèce : représentations et perceptions des Africain.e.s dans l’antiquité grecque Mardi 23 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:00:00+02:00
L’Afrique depuis la Grèce : représentations et perceptions des Africain.e.s dans l’antiquité grecque
Avec Inès Medjkoune, Université Paris Cité.
Longtemps, les Noirs‑Africains ont été considérés comme des figures d’altérité « extrême » pour les Grecs anciens. Cette conférence reviendra sur ces lectures pour montrer, à partir des images de vases et des textes d’époque classique, comment l’Afrique et les personnes noires sont l’objet de représentations bien plus complexes dans l’Antiquité grecque.
Mardi 23 Juin 2026
Le Nautilus, Perpignan • Entrée Libre
• 18h30 ▶ L’Afrique depuis la Grèce conférence–débat
• 19h30 ▶ Buffet Sénégalais avec la CADPO soirée
Convention des Afro-descendants des Pyrénées-Orientales suivi d’un concert de Amidon, groupe de percussions traditionnel Malinké (Afrique de l’Ouest).
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]
Mardi 23 juin 2026 ☀ 18h30 conférence–débat
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