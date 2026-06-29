GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN TOURIST OFFICE Perpignan

Perpignan

GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN

TOURIST OFFICE Place François Arago Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-09-15 23:59:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

From Tourist Office, Guided tour in english. An approved tour guide will make you discover Perpignan’s beautiful heritage.

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TOURIST OFFICE Place François Arago Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

From Tourist Office, Guided tour in english. An approved tour guide will make you discover Perpignan?s beautiful heritage.

L’événement GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME