GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN TOURIST OFFICE Perpignan
GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN TOURIST OFFICE Perpignan mardi 7 juillet 2026.
Perpignan
GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN
TOURIST OFFICE Place François Arago Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-09-15 23:59:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
From Tourist Office, Guided tour in english. An approved tour guide will make you discover Perpignan’s beautiful heritage.
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TOURIST OFFICE Place François Arago Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
From Tourist Office, Guided tour in english. An approved tour guide will make you discover Perpignan?s beautiful heritage.
L’événement GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME
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