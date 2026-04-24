Bruits de couloir : la suite de l’enfant prodigue Musée d’arts de Nantes Nantes
Bruits de couloir : la suite de l’enfant prodigue Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 7 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ Tout public
En présence de Marie-Anne du Boullay, responsable des collections du 19e siècle.Cette année, à l’occasion du ré-accrochage des collections d’art moderne et contemporain, le musée enrichit sa série de podcasts dédiés aux coulisses du musée. Peintures, sculptures et assemblages vous racontent leurs secrets. À cette occasion, le musée vous propose une série de rencontres autour de six oeuvres avec celles et ceux qui les imaginent, les installent, les déplacent, les restaurent et en prennent soin : artistes, techniciens, régisseurs, restaurateurs…
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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