Brunch à l’Etic’Quête à Sézanne L’Étic’Quête Sézanne

Sézanne

Brunch à l’Etic’Quête à Sézanne

L’Étic’Quête 13 Place de la République Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-05-03 13:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Envie de bien commencer la journée ? Offrez-vous un moment de plaisir et de convivialité avec le brunch d’Ethic’Quête, le 3 mai 2026 de 11h à 13h30, au 13 place de la République à Sézanne.Tout public

Envie de bien commencer la journée ? Offrez-vous un moment de plaisir et de convivialité avec le brunch d’Ethic’Quête, le 3 mai 2026 de 11h à 13h30, au 13 place de la République à Sézanne.

Laissez-vous tenter par une formule généreuse plat salé au choix, douceur sucrée, boissons chaudes et fraîches, ainsi que salade, fruits, pain, œufs brouillés et fromage à volonté… de quoi ravir toutes les envies !

Tarifs

• 25 € par personne

• 18 € pour les moins de 10 ans

Sur réservation via Messenger ou par mail ethicquete@gmail.com

(Merci de préciser nom, numéro de téléphone et nombre de participants).

Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer pour partager un délicieux moment entre proches ! .

L’Étic’Quête 13 Place de la République Sézanne 51120 Marne Grand Est

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English : Brunch à l’Etic’Quête à Sézanne

Want to start the day off right? Treat yourself to a moment of pleasure and conviviality with the Ethic?Quête brunch, on May 3, 2026 from 11am to 1:30pm, at 13 place de la République in Sézanne.

L’événement Brunch à l’Etic’Quête à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Sézanne et sa région