Montagne

Brunch au Château Coucy

25 Route des Vallons Montagne Gironde

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24 14:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 mai Le Brunch Signature

Nous renouvelons avec plaisir notre collaboration coup de cœur avec Authentique Brunch pour une parenthèse dominicale aussi élégante que gourmande.

Au programme un buffet généreux, des produits frais et locaux, des saveurs de saison et toute la douceur d’un brunch à partager dans le cadre champêtre et apaisant de notre domaine.

Un moment convivial entre amis, en famille ou en amoureux, autour du bon goût et des beaux instants. .

25 Route des Vallons Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 96 76 95 contact@chateaucoucy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brunch au Château Coucy

L’événement Brunch au Château Coucy Montagne a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Emilion