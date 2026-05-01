Brunch au Château Coucy Montagne
Brunch au Château Coucy Montagne dimanche 24 mai 2026.
Montagne
Brunch au Château Coucy
25 Route des Vallons Montagne Gironde
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24 14:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai Le Brunch Signature
Nous renouvelons avec plaisir notre collaboration coup de cœur avec Authentique Brunch pour une parenthèse dominicale aussi élégante que gourmande.
Au programme un buffet généreux, des produits frais et locaux, des saveurs de saison et toute la douceur d’un brunch à partager dans le cadre champêtre et apaisant de notre domaine.
Un moment convivial entre amis, en famille ou en amoureux, autour du bon goût et des beaux instants. .
25 Route des Vallons Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 96 76 95 contact@chateaucoucy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brunch au Château Coucy
L’événement Brunch au Château Coucy Montagne a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Emilion
À voir aussi à Montagne (Gironde)
- Les Marronniers Soirée Blanche Montagne 21 mai 2026
- Château Coucy pique-nique chez le vigneron Montagne 23 mai 2026
- Vieux Château Des Rochers pique-nique chez le vigneron Montagne 23 mai 2026
- Domaine Baudon Portes Ouvertes Montagne 23 mai 2026
- Château Franc-Baudron pique-nique chez le vigneron Montagne 24 mai 2026