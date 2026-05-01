Les Marronniers Soirée Blanche Montagne
Les Marronniers Soirée Blanche Montagne jeudi 21 mai 2026.
Montagne
Les Marronniers Soirée Blanche
2 Grand Rue Montagne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
L’été arrive… et avec lui le lancement de nos toutes premières Soirées des Marronniers.
Cette année, nous sommes heureux de vous proposer 4 soirées estivales tout au long de la saison, pensées comme des moments de partage, de convivialité et de fête entre partenaires, amis et amoureux du lieu.
Et pour ouvrir cette belle série, nous vous donnons rendez-vous pour notre toute première édition
SOIRÉE BLANCHE
* Mercredi 21 mai
* À partir de 19h
* Aux Marronniers
Au programme
Bar à huîtres
DJ set house
Ambiance chic & estivale
Dress code Tous en blanc
Une soirée pour célébrer ensemble le début des beaux jours dans une ambiance élégante, festive et chaleureuse.
* Le calendrier complet des soirées de l’été est à découvrir en pièce jointe.
* Places limitées réservation conseillée 06 78 78 32 64
Nous avons hâte de vous retrouver ! .
2 Grand Rue Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 32 64 contact@restaurant-les-marronniers.fr
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English : Les Marronniers Soirée Blanche
L’événement Les Marronniers Soirée Blanche Montagne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Emilion
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