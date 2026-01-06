Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet Vexin-sur-Epte
dimanche 5 juillet 2026 · Vexin-sur-Epte
Informations pratiques
Vexin-sur-Epte
Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet
La Grange de Fontenay 35 Grande Rue, 27510 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La Grange de Fontenay propose un brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet, mêlant recettes gourmandes et produits de saison, complété par des animations (peinture dans le jardin, jeux en bois traditionnels). Second rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026. .
La Grange de Fontenay 35 Grande Rue, 27510 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 6 29 62 81 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet
L’événement Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-19 par Normandie Tourisme
À voir aussi à Vexin-sur-Epte (Eure)
- Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat FOURGES Vexin-sur-Epte 6 juillet 2026
- Papote café Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte 7 juillet 2026
- Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny Gymnase municipal de Tourny Vexin-sur-Epte 8 juillet 2026
- Stage d’escalade été 4-7 ans Tourny Gymnase municipal de Tourny Vexin-sur-Epte 8 juillet 2026
- Conférence chez Autour d’un Café Repas partage FOURGES Vexin-sur-Epte 20 juillet 2026