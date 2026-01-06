Informations pratiques

Vexin-sur-Epte

Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet

La Grange de Fontenay 35 Grande Rue, 27510 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Grange de Fontenay propose un brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet, mêlant recettes gourmandes et produits de saison, complété par des animations (peinture dans le jardin, jeux en bois traditionnels). Second rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026. .

La Grange de Fontenay 35 Grande Rue, 27510 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 6 29 62 81 86

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English : Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet

L’événement Brunch buffet inspiré des Carnets de cuisine de Claude Monet Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-19 par Normandie Tourisme