Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 6 juillet 2026.

Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Étienne Pillon pour qu’il vous explique comment réaliser une fresque du climat.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

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English : Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat

L’événement Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération