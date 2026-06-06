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Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 6 juillet 2026.

Lieu : FOURGES

Adresse : 3 Route d’Ecos

Ville : 27630 Vexin-sur-Epte

Département : Eure

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Étienne Pillon pour qu’il vous explique comment réaliser une fresque du climat.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr   .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie   autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

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English : Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat

L’événement Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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