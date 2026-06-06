Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 6 juillet 2026.
Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Étienne Pillon pour qu’il vous explique comment réaliser une fresque du climat.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
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English : Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat
L’événement Conférence chez Autour d’un Café La fresque du climat Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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