Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny Gymnase municipal de Tourny Vexin-sur-Epte
Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny Gymnase municipal de Tourny Vexin-sur-Epte mercredi 8 juillet 2026.
Vexin-sur-Epte
Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny
Gymnase municipal de Tourny 21 rue Aval Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-08 13:00:00
fin : 2026-07-30 14:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-27 2026-08-03
Venez découvrir ou redécouvrir notre belle activité avec des stages ouverts pour tous de 4 à 16 ans.
Nos stages auront lieu tout au long du mois de juillet ainsi que la première semaine d’août.
L’ensemble du matériel d’escalade sera fourni par le club.
Stages 8 à 16 ans.
A Tourny, les séances auront lieu au gymnase municipal de Tourny qui se situe à l’arrière et à droite du groupement scolaire, rue Aval (après le N°21).
Tarifs
– Stage de 2 séances (3h) 26€
– Stage de 3 séances (4h30) 40€
– Stage de 4 séances (6h) 52€ .
Gymnase municipal de Tourny 21 rue Aval Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie
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English : Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny
L’événement Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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