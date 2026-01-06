Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny Gymnase municipal de Tourny Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny

Gymnase municipal de Tourny 21 rue Aval Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-08 13:00:00

fin : 2026-07-30 14:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-27 2026-08-03

Venez découvrir ou redécouvrir notre belle activité avec des stages ouverts pour tous de 4 à 16 ans.

Nos stages auront lieu tout au long du mois de juillet ainsi que la première semaine d’août.

L’ensemble du matériel d’escalade sera fourni par le club.

Stages 8 à 16 ans.

A Tourny, les séances auront lieu au gymnase municipal de Tourny qui se situe à l’arrière et à droite du groupement scolaire, rue Aval (après le N°21).

Tarifs

– Stage de 2 séances (3h) 26€

– Stage de 3 séances (4h30) 40€

– Stage de 4 séances (6h) 52€ .

Gymnase municipal de Tourny 21 rue Aval Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie

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English : Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny

L’événement Stage d’escalade été 8-16 ans Tourny Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération