Visite découverte d’Ecos (Vexin-sur-Epte) Ecos Vexin-sur-Epte
Visite découverte d’Ecos (Vexin-sur-Epte) Ecos Vexin-sur-Epte dimanche 28 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Visite découverte d’Ecos (Vexin-sur-Epte)
Ecos 25 rue Grande Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-09-27
Le 28 juin à 15h, laissez-vous guider à Ecos, village de Vexin-sur-Epte. Entre patrimoine et histoire locale, cette visite guidée promet de vous révéler le Vexin normand sous un angle inédit.
Savez-vous pourquoi le Vexin est dit Bossu ? Qui était saint Nicaise, ce personnage dont la légende plane encore sur le village ? Rachel, votre guide, vous contera les origines d’Ecos et vous emmènera à la découverte de l’église Saint-Denis, ses vitraux, son architecture du XIIIe siècle et son petit détail insolite.
Puis, devant la halle, le lavoir-abreuvoir et les anciennes écoles, vous plongerez au cœur de la vie des habitants d’autrefois.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir le village autrement ! Que vous soyez passionné d’histoires locales ou simplement en quête d’une belle promenade dominicale, cette visite saura vous surprendre !
Informations pratiques
Départ devant la mairie d’Ecos (Vexin-sur-Epte), 25 rue Grande
Horaires de 15h à 16h rendez-vous à 14h50
♀️ Durée et distance 600 m (prévoir des chaussures confortables)
Tarifs 7 € 5 € pour les enfants de 4 à 12 ans
️ Tarif Pass Boujou 5€
Groupe limité à 30 personnes réservez vite ! .
Ecos 25 rue Grande Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visite découverte d’Ecos (Vexin-sur-Epte)
L’événement Visite découverte d’Ecos (Vexin-sur-Epte) Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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