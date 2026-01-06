Garden Party Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Garden Party

Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:50:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Garden Party au Moulin de Fourges

Célébrez la douceur des soirées d’été lors de notre Garden Party exclusive ! Le Moulin de Fourges vous ouvre ses portes pour une parenthèse enchantée au cœur de son cadre bucolique. Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, préparez-vous à vivre un moment magique et convivial au bord de l’eau.

Au programme Dès 19h00 Accueil chaleureux et installation pour un pique-nique chic et gourmand sur les pelouses du Moulin.

Animation musicale Laissez-vous porter tout au long de la soirée par les rythmes et les voix du groupe Les (en)chanteurs, pour une ambiance festive et raffinée.

Informations pratiques

– Date Vendredi 26 juin.

– Horaires À partir de 19h00.

– Lieu Moulin de Fourges, 38 Rue du Moulin, 27630 Vexin-sur-Epte.

– Tarif 68 € par personne. .

Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com

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English : Garden Party

L’événement Garden Party Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération