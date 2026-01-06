Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Garden Party Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte

Garden Party Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin de Fourges

Adresse : 38 Rue du Moulin

Ville : 27630 Vexin-sur-Epte

Département : Eure

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:50:00

Tarif :

Vexin-sur-Epte

Garden Party

Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:50:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Garden Party au Moulin de Fourges
Célébrez la douceur des soirées d’été lors de notre Garden Party exclusive ! Le Moulin de Fourges vous ouvre ses portes pour une parenthèse enchantée au cœur de son cadre bucolique. Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, préparez-vous à vivre un moment magique et convivial au bord de l’eau.

Au programme Dès 19h00 Accueil chaleureux et installation pour un pique-nique chic et gourmand sur les pelouses du Moulin.
Animation musicale Laissez-vous porter tout au long de la soirée par les rythmes et les voix du groupe Les (en)chanteurs, pour une ambiance festive et raffinée.

Informations pratiques
– Date Vendredi 26 juin.
– Horaires À partir de 19h00.
– Lieu Moulin de Fourges, 38 Rue du Moulin, 27630 Vexin-sur-Epte.
– Tarif 68 € par personne.   .

Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12  contact@moulindefourges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garden Party

L’événement Garden Party Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vexin-sur-Epte (Eure)