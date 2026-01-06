Garden Party Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte
Garden Party Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte vendredi 26 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Garden Party
Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:50:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Garden Party au Moulin de Fourges
Célébrez la douceur des soirées d’été lors de notre Garden Party exclusive ! Le Moulin de Fourges vous ouvre ses portes pour une parenthèse enchantée au cœur de son cadre bucolique. Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, préparez-vous à vivre un moment magique et convivial au bord de l’eau.
Au programme Dès 19h00 Accueil chaleureux et installation pour un pique-nique chic et gourmand sur les pelouses du Moulin.
Animation musicale Laissez-vous porter tout au long de la soirée par les rythmes et les voix du groupe Les (en)chanteurs, pour une ambiance festive et raffinée.
Informations pratiques
– Date Vendredi 26 juin.
– Horaires À partir de 19h00.
– Lieu Moulin de Fourges, 38 Rue du Moulin, 27630 Vexin-sur-Epte.
– Tarif 68 € par personne. .
Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garden Party
L’événement Garden Party Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vexin-sur-Epte (Eure)
- Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte 30 mai 2026
- Exposition de peinture à Forêt la Folie Forêt la Folie Vexin-sur-Epte 30 mai 2026
- Conférence chez Autour d’un Café La Kinésiologie FOURGES Vexin-sur-Epte 1 juin 2026
- Papote café Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte 2 juin 2026
- Atelier créatif avec Eve Gomy et son chat bleu Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte 6 juin 2026