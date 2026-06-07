Conférence chez Autour d’un Café Repas partage FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Repas partage FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 20 juillet 2026.
Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Repas partage
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Ce jour-là, l’association organisera un repas convivial à partager avec l’ensemble des membres.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
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English : Conférence chez Autour d’un Café Repas partage
L’événement Conférence chez Autour d’un Café Repas partage Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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