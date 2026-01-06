Exposition sur la rénovation du porche, Eglise Sainte-Trinité Saint-Sauveur, Vexin-sur-Epte

Informations pratiques

Exposition sur la rénovation du porche 18 – 20 septembre Eglise Sainte-Trinité Saint-Sauveur Eure

100 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos sur la rénovation du porche, soutenue par la Fondation du Patrimoine. Détails en gros plan des différentes sculptures originelles, telles qu’on les trouve en Norvège et au Danemark.

Eglise Sainte-Trinité Saint-Sauveur Rue de l’église, Fours-en-Vexin, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Fours-en-Vexin Eure Normandie https://mdsphot.wixsite.com/amis-eglise-de-fours https://www.facebook.com/profile.php?id=100071795114968 Le porche, avec sa charpente et sa maçonnerie, date du XVe voire XVIe siècle. Il s’agit d’une pièce remarquable puisqu’en Normandie, il en existe que deux comme celui-ci. Un appel aux dons a été lancé par la Fondation du Patrimoine en janvier 2025, pour sa restauration. Pour s’y rendre, seule la voiture le permet. L’accès se fait par un escalier de pierres venant de la rue.

Exposition de photos sur la rénovation du porche, soutenue par la Fondation du Patrimoine. Détails en gros plan des différentes sculptures originelles, telles qu’on les trouve en Norvège et au…

© Monique Dupont Sagorin