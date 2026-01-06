Exposition de marionnettes, Église Saint-André, Vexin-sur-Epte

Informations pratiques

Exposition de marionnettes Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-André Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une exposition de marionnettes du monde entier, retracant leur histoire, par l’association AMCIE. Collectionneur, depuis 35 ans et recemment retraité de l’enseignement. L’exposant Stéphane Nattier souhaite partager cet art avec petits et grands à travers une exposition clé en main.

Église Saint-André Rue Saint-André, Cahaignes, 27420 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27420 Cahaignes Eure Normandie 06 27 53 33 16 https://www.vexin-sur-epte.fr/

Une exposition de marionnettes du monde entier, retracant leur histoire, par l’association AMCIE. Collectionneur, depuis 35 ans et recemment retraité de l’enseignement. L’exposant Stéphane Nattier et…

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