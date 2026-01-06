Exposition d’œuvres d’art d’Elodie Boutry, Eglise Saint-Denis, Vexin-sur-Epte
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Denis · Vexin-sur-Epte
Informations pratiques
Exposition d’œuvres d’art d’Elodie Boutry Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Denis Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Elodie Boutry questionne et met en scène les relations entre peinture et espace. Elle prend possession du vide et crée des espaces éphémères colorés où elle nous invite à l’accompagner dans ses déambulations géométriques, ses espaces et ses troubles visuels.
Eglise Saint-Denis Grande rue, Écos, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Écos Eure Normandie 06 27 53 33 16 https://www.vexin-sur-epte.fr/ Eglise Parking
Elodie Boutry questionne et met en scène les relations entre peinture et espace. Elle prend possession du vide er crée des espaces éphémères colorés où elle nous invite à l’accompagner dans ses ses…
©vse
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