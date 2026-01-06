AGENDA · Vexin-sur-Epte
Concert The Beatles’Artifact, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Vexin-sur-Epte
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Pierre et Saint-Paul · Vexin-sur-Epte
Informations pratiques
Concert The Beatles’Artifact Vendredi 18 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Eure
Durée 3h, 80 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Plongez dans l’univers des Beatles dans un cadre hors du commun !
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Rue du bourg, Dampsmesnil, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Dampsmesnil Eure Normandie 06 27 53 33 16 https://www.vexin-sur-epte.fr/ Eglise Parking
Plongez dans l’univers des Beatles dans un cadre hors du commun !
©VSE
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