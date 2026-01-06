Concert The Beatles’Artifact, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Vexin-sur-Epte

Informations pratiques

Concert The Beatles’Artifact Vendredi 18 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Eure

Durée 3h, 80 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Plongez dans l’univers des Beatles dans un cadre hors du commun !

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Rue du bourg, Dampsmesnil, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Dampsmesnil Eure Normandie 06 27 53 33 16 https://www.vexin-sur-epte.fr/ Eglise Parking

Plongez dans l’univers des Beatles dans un cadre hors du commun !

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