Concert de Jazz Acoustic Travelin, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Vexin-sur-Epte

Informations pratiques

Concert de Jazz Acoustic Travelin Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Eure

Durée 1h30, 80 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Jean Baptiste Gaudray, Sébastien Guillaume et Clément Landais vous proposent ici un élégant trio au swing irresistible. Un répertoire qui rendra hommage au célèbre duo Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, mais qui vous emmenera également revisiter les grands stardarts du jazz et de la bossa nova !

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Rue du bourg, Dampsmesnil, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Dampsmesnil Eure Normandie 06 27 53 33 16 https://www.vexin-sur-epte.fr/ Eglise Parking

Jean Baptiste Gaudray, Sébastien Guillaume et Clément Landais vous proposent ici un élégant trio au swing irresistible. Un répertoire qui rendra hommage au célèbre duo Django Reinhardt et Stéphane du…

©vse