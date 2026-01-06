Visite guidée d’une allée couverte néolithique, Allée couverte de Dampsmesnil, Vexin-sur-Epte

Informations pratiques

Visite guidée d’une allée couverte néolithique Samedi 19 septembre, 14h00 Allée couverte de Dampsmesnil Eure

Allée localisée au lieu-dit Cocagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La visite guidée de l’Allée Couverte de Dampsmesnil a pour objet de faire connaître l’histoire de ce monument datant d’environ 3000 ans avant JC. Il possède la particularité de présenter, sur l’une de ses pierres, une rare sculpture de la déesse funéraire, typique de la civilisation Seine-Oise-Marne. Au cours de la visite, sont notamment évoquées les légendes qui se rattachent au site ainsi que la vie quotidienne des hommes et des femmes qui l’ont occupé, les premiers agriculteurs à s’être sédentarisés.

Des outils de l’époque (pierres taillées et polies) sont présentés, ainsi que des panneaux explicatifs. A l’issue de la visite, une notice est remise à chaque visiteur.

Allée couverte de Dampsmesnil Aveny (Dampsmesnil), 27630 Vexin-sur-Epte, France Vexin-sur-Epte 27630 Dampsmesnil Eure Normandie https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/itineraires/lallee-couverte Dos au parking, prendre à droite, continuer rue Saint Martin sur 50 m, lieu dit Cocagne.

La visite guidée de l’Allée Couverte de Dampsmesnil a pour objet de faire connaître l’histoire de ce monument datant d’environ 3000 ans avant JC. Il possède la particularité de présenter, sur l’une à…

©J. Caron