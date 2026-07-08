White Garden Party Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte
vendredi 17 juillet 2026 · Moulin de Fourges · Vexin-sur-Epte
Informations pratiques
Vexin-sur-Epte
White Garden Party
Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Après le succès de la Garden Party de juin, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle soirée exceptionnelle une White Garden Party !
Au programme
– Venez toutes et tous en blanc !
– Un buffet gourmand et généreux, au bord de l’Epte buffet d’entrées, grillades de viandes et crustacés, salades fraîches et buffet de desserts, accompagnés d’un apéritif par personne, des vins, eaux et cafés inclus.
– Une ambiance musicale signée Les (En)chanteurs le duo de musiciens qui anime les soirées du Moulin de Fourges !
– Date et horaire 17 juillet 2026 dès 19h
– Lieu (adresse complète) 38, rue du Moulin 27630 Vexin sur Epte
– Tarifs 68€/personne 34€/enfant (-12 ans) .
Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com
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English : White Garden Party
L’événement White Garden Party Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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