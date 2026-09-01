Brunch buffet Chez Pastel Nyons

Informations pratiques

Nyons

Brunch buffet

Chez Pastel 3 Rue de la Résistance Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Salon Pastel organise son brunch buffet avec boissons chaudes, fraîches, mets salés, produits locaux, gourmandises sucrées, bar a gaufres, pains, viennoiseries, fruits…

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Chez Pastel 3 Rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com

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English :

Salon Pastel is hosting a brunch buffet featuring hot and cold beverages, savory dishes, local products, sweet treats, a waffle bar, breads, pastries, and fruit…

L’événement Brunch buffet Nyons a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale