Brunch de clôture de Entre nos mains, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Brunch de clôture de Entre nos mains Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Pour célébrer la clôture de l’exposition Entre nos mains, les musées de Châlons-en-Champagne vous invitent à partager un moment convivial autour d’un brunch. Profitez de cette dernière occasion pour découvrir ou redécouvrir l’exposition et prolonger l’expérience dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie place godart châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 53 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne, fondé en 1794, est le plus ancien musée de la Marne. Ses premières collections proviennent des confiscations révolutionnaires, enrichies dès 1861 par le legs de Charles Picot, qui marque le début d’une série de dons constituant un véritable musée encyclopédique.

À découvrir : le cabinet d’ornithologie et ses 2 800 oiseaux naturalisés, la galerie de peinture européenne du 15e au 19e siècle, la salle de sculptures médiévales et Renaissance, la salle Mielle et ses œuvres du 16e au 20e siècle, ainsi que l’espace consacré à l’archéologie de la Grande Guerre, avec des vestiges du camp allemand de Borrieswalde. Transports publics et présence de parkings à proximités. Accessible PMR uniquement au rez-de-chaussée.

Pour célébrer la clôture de l’exposition Entre nos mains, les musées de Châlons-en-Champagne vous invitent à partager un moment convivial autour d’un brunch. Profitez de cette dernière occasion pour…

© Ville de Châlons