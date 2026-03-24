Brunch de la musique L’Orée des bois Yvré-l’Évêque

Brunch de la musique

L’Orée des bois Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Nouveau rendez-vous tous les mois Le brunch de l’Orée des bois près du Mans Nos prochains brunch Brunch du Printemps 22 Mars (Complet) Brunch de Pâques 5 Avril Brunch Bridgerton 23 & 24 Mai (Complet) Brunch de la musique 21 Juin

À deux pas du Mans, le Domaine de l’Épau vous accueille dans un cadre idyllique alliant élégance et raffinement, au cœur du superbe parc arboré de l’Arche de la Nature.

Dans nos salles de réception de l’Orée des Bois, profitez d’un brunch familial et généreux avec buffet à volonté. Ouvert de 11h à 15h, il vous invite à savourer des mets originaux et gourmands dans un environnement verdoyant et apaisant. .

L’Orée des bois Domaine de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 20 00 events-lodges@domainedelepau.com

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English :

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L’événement Brunch de la musique Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Le Mans