Rendez-vous aux jardins Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Rendez-vous aux jardins Abbaye Royale de l’Epau

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

À l’occasion de la 23e édition des Rendez-vous aux jardins, explorez le parc de l’Abbaye Royale de l’Épau et son jardin en permaculture sous un nouvel angle. Laissez-vous guider à travers une expérience sensorielle unique, rythmée par des visites et animations dédiées à la nature ainsi qu’un marché d’artisans locaux.

Au programme

– Marché d’artisans sarthois Venez flâner au cœur d’un marché pas comme les autres et rencontrer des créateurs passionnés de la Sarthe ! (11h à 17h30)

– Animation ruche pédagogique Venez découvrir le monde fascinant des abeilles avec l’association Beelinkek (14h30 à 17h30)

– Peintres au jardin L’association Peintres au jardin vous invite à découvrir l’art en plein air (11h à 17h30)

– Rencontre Venez poser vos questions et échanger avec Sophie la cheffe de culture du jardin permacole (14h30 à 17h30)

– Balade Partez à la rencontre des plantes mellifères et nectarifères et de leurs bienfaits pour la santé du vivant dans les différents espaces et les différents milieux du jardin avec Eve Gaignard (balade 1 14h30 et balade 2 16h)

– Chasse aux photos [ jeune public ] Les enfants sont invités à parcourir l’abbaye et son jardin avec des détails à retrouver… (11h à 17h30)

– Concours photo Participez à notre concours photo autour des petites bêtes du jardin ! Publiez votre cliché sur Instagram avec le hashtag #RDVJ2026epau pour tenter de remporter le coup de cœur du jury et gagner un lot ! (11h à 17h30)

– Visite guidée Du jardin médiéval à la permaculture, découvrez l’évolution du jardin de l’Abbaye Royale de l’Épau. (11h à 17h30)

– La fabrique à bulle Laissez-vous emporter par la magie des bulles de savon avec La Fabrique à Bulles ! Chasse aux bulles, atelier ou spectacle de bulles géantes sont au programme ! (14h30 à 17h30 dimanche uniquement) .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par CDT72