La ferme en fête Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque Sarthe
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-28
Tous à l’Arche de la Nature !
Cette manifestation organisée toute la journée mettra à l’honneur tous les animaux de la ferme, des vaches aux cochons, sans oublier les chèvres, moutons, lapins ou poules. Le midi, venez déguster de bons petits plats savoureux à base de produits locaux. .
Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 38 45 archedelanature@lemans.fr
English :
Everyone to the Nature Ark!
