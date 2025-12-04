La ferme en fête Maison de la Prairie Yvré-l’Évêque

La ferme en fête

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tous à l’Arche de la Nature !

Cette manifestation organisée toute la journée mettra à l’honneur tous les animaux de la ferme, des vaches aux cochons, sans oublier les chèvres, moutons, lapins ou poules. Le midi, venez déguster de bons petits plats savoureux à base de produits locaux. .

Maison de la Prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 38 45 archedelanature@lemans.fr

English :

Everyone to the Nature Ark!

L’événement La ferme en fête Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Le Mans