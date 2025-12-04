Fête du Jardin Yvré-l’Évêque

Fête du Jardin

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

2026-08-23

Les végétaux du potager seront mis à l’honneur.

Le jardin potager de la Maison de la Prairie, mené en permaculture depuis plus de 20 ans, met en valeur sa diversité d’espèces végétales à travers les variétés anciennes, oubliées ou exotiques. Les promeneurs peuvent y découvrir quelques collections comme les potagères (près de 60 variétés de tomates, 20 variétés de choux, 30 variétés de courges, etc.), les aromatiques, les médicinales ou encore les plantes du curé . Les jardiniers de l’Arche de la Nature seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs. .

Vegetables from the kitchen garden will be in the spotlight.

