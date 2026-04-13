Jazz au Jardin Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Jazz au Jardin

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Plongez dans une expérience musicale en symbiose avec la nature dans le parc de l’Abbaye Royale de l’Épau dans le cadre de Jazz Tangentes ! Une expérience immersive où les musiques jazz et improvisées fusionnent harmonieusement avec la nature.

Billetterie sur place (pas de réservation en amont)

Tarifs d’entrée de l’Abbaye de l’Épau 7€ 5€ réduit gratuit 10 ans

AU PROGRAMME

14h05 Denis Charolles

14h55 Super Pêche

15h50 Delphine Joussein Calamity

16h35 Émile Parisien FLOATING

18h15 Édredon Sensible .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

L’événement Jazz au Jardin Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT72