Jazz au Jardin Route de Changé Yvré-l’Évêque
Jazz au Jardin Route de Changé Yvré-l’Évêque dimanche 31 mai 2026.
Yvré-l’Évêque
Jazz au Jardin
Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Plongez dans une expérience musicale en symbiose avec la nature dans le parc de l’Abbaye Royale de l’Épau dans le cadre de Jazz Tangentes ! Une expérience immersive où les musiques jazz et improvisées fusionnent harmonieusement avec la nature.
Billetterie sur place (pas de réservation en amont)
Tarifs d’entrée de l’Abbaye de l’Épau 7€ 5€ réduit gratuit 10 ans
AU PROGRAMME
14h05 Denis Charolles
14h55 Super Pêche
15h50 Delphine Joussein Calamity
16h35 Émile Parisien FLOATING
18h15 Édredon Sensible .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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English :
L’événement Jazz au Jardin Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT72
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