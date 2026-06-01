Journées européennes de l’archéologie Route de Changé Yvré-l’Évêque

Yvré-l’Évêque

Journées européennes de l’archéologie

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Découvrez de manière ludique cette science passionnante, le samedi 13 et le dimanche 14 juin 2026 ! !

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie organisées chaque année par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), plongez au cœur de l’archéologie lors d’un week-end à l’Abbaye Royale de l’Épau qui ravira petits et grands. Visite guidée thématique, livret-jeux et ateliers interactifs vous attendent. Devenez archéologue d’un jour et percez les secrets du passé.

FOUILLEZ LE PASSÉ, VIVEZ L’HISTOIRE !

Samedi 13 et dimanche 14 juin | De 11h à 18h

Venez rencontrer des professionnels de l’archéologie et vous familiariser avec la recherche dans cette discipline !

ANIMATIONS ________________

– Rencontre avec Jean-Yves Langlois, archéologue à l’INRAP

Samedi et dimanche | de 11h à 18h (Rejoignez-nous à tout moment, animation en continu)

Venez échanger avec Jean-Yves Langlois, archéologue à l’Inrap sur son métier d’archéologue et évoquer les résultats des interventions archéologiques qu’il a menées ces dernières années à l’abbaye de l’Épau. L’occasion de revenir sur l’histoire de l’église abbatiale et de se lancer sur les traces de la sépulture de la reine Bérengère.

– Démonstration de savoir-faire avec les Compagnons du Devoir

Samedi et dimanche | de 11h à 18h (Rejoignez-nous à tout moment, animation en continu)

Venez rencontrer des tailleurs de pierre qui partageront leur métier et leurs techniques, tandis que des chefs-d’œuvre mettront à l’honneur le travail et le savoir-faire des sculpteurs sur bois. Ne manquez pas cette occasion de découvrir des gestes d’exception !

– Présentation des métiers de l’affichage digital avec l’ESGT

Samedi et dimanche | de 11h à 18h (Rejoignez-nous à tout moment, animation en continu)

Découvrez les métiers de l’affichage digital avec l’ESGT ! Entre créativité, innovation et technologies numériques, venez explorer les savoir-faire qui donnent vie à la communication visuelle d’aujourd’hui. Une belle occasion d’échanger avec des passionnés du secteur !

– Ateliers découvertes de l’affichage digital avec l’ESGT (Départs toutes les heures, inscription sur place uniquement, places limitées, durée 30 min)

Atelier N°1 | Samedi et dimanche | de 14h à 17h | L’acquisition tridimensionnelle d’objets par photogrammétrie

Atelier N°2 | Samedi et dimanche | de 14h à 16h | Le relevé 3D de notre patrimoine par lasergrammétrie

Pour petits et grands ! Une immersion fascinante au cœur de la numérisation en 3D vous attend !

– Visite guidée flash Plate-tombe

Samedi et dimanche | à 11h (Inscription par mail epau.accueil@sarthe.fr ou par téléphone 02 43 84 22 29. Places limitées, durée 45 min)

Découvrez le projet d’archéologie expérimentale fascinant d’une plate-tombe ! En mars 2026, une reconstitution de dalle funéraire médiévale sculptée a été installée dans la salle capitulaire de l’abbaye de l’Épau. Plongez au cœur de son histoire, de la recherche et du savoir-faire qui l’accompagnent.

– Livret-jeux (6-12 ans)

Samedi et dimanche | de 11h à 17h30 (Disponible à l’accueil en continu sur demande)

À travers des énigmes, jeux et découvertes, les enfants explorent le monde de l’archéologie et apprennent en s’amusant.

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Tarifs droit d’entrée à l’abbaye | Gratuit pour les de 10 ans

Les animations sont comprises dans le droit d’entrée

epau.accueil@sarthe.fr | 02 43 84 22 29 .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

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English :

Discover this fascinating science in a fun way, on Saturday 13th and Sunday 14th June 2026 !

L’événement Journées européennes de l’archéologie Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT72