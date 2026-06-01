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Brunch d’été à Lafitte sur Lot Lafitte-sur-Lot

Brunch d’été à Lafitte sur Lot Lafitte-sur-Lot

Brunch d’été à Lafitte sur Lot Lafitte-sur-Lot dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 47320 Lafitte-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Lafitte-sur-Lot

Brunch d’été à Lafitte sur Lot

Salle des Fêtes Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Brunch d’été, un dimanche matin à savourer.
Buffet à volonté, douveur sucrées et saveurs salées, produits frais et de saison, boissons chaudes et rafraichissantes.
Brunch d’été, un dimanche matin à savourer.
Buffet à volonté, douveur sucrées et saveurs salées, produits frais et de saison, boissons chaudes et rafraichissantes.
Réservation obligatoire.   .

Salle des Fêtes Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 37 54 

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English : Brunch d’été à Lafitte sur Lot

The CHALLENGE association offers a gourmet walk through plum orchards and sunflower fields 8 km on foot, with 4 gourmet stops.
– Welcome from 6pm at City Park (opposite Salle des Sports) and departure at 6:30pm.

L’événement Brunch d’été à Lafitte sur Lot Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne

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