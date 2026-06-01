Lafitte-sur-Lot

Brunch d’été à Lafitte sur Lot

Salle des Fêtes Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Brunch d’été, un dimanche matin à savourer.

Buffet à volonté, douveur sucrées et saveurs salées, produits frais et de saison, boissons chaudes et rafraichissantes.

Brunch d’été, un dimanche matin à savourer.

Buffet à volonté, douveur sucrées et saveurs salées, produits frais et de saison, boissons chaudes et rafraichissantes.

Réservation obligatoire. .

Salle des Fêtes Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 37 54

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English : Brunch d’été à Lafitte sur Lot

The CHALLENGE association offers a gourmet walk through plum orchards and sunflower fields 8 km on foot, with 4 gourmet stops.

– Welcome from 6pm at City Park (opposite Salle des Sports) and departure at 6:30pm.

L’événement Brunch d’été à Lafitte sur Lot Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne