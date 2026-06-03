La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme Le Gabach Lafitte-sur-Lot
La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme Le Gabach Lafitte-sur-Lot vendredi 17 juillet 2026.
Lafitte-sur-Lot
La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme
Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée Théâtre Juste une femme . Spectacle musical de chansons à texte humour et engagement féministe, avec Rachel de Bortoli et Guillaume Vallot.
Soirée Théâtre Juste une femme . Spectacle musical de chansons à texte humour et engagement féministe, avec Rachel de Bortoli et Guillaume Vallot. .
Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 00 69
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English : La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme
Theater evening Juste une femme . A musical show of text-based songs, humor and feminist commitment, with Rachel de Bortoli and Guillaume Vallot.
L’événement La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne
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