La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme Le Gabach Lafitte-sur-Lot

Lafitte-sur-Lot

La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Théâtre Juste une femme . Spectacle musical de chansons à texte humour et engagement féministe, avec Rachel de Bortoli et Guillaume Vallot.

Soirée Théâtre Juste une femme . Spectacle musical de chansons à texte humour et engagement féministe, avec Rachel de Bortoli et Guillaume Vallot. .

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 00 69

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English : La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme

Theater evening Juste une femme . A musical show of text-based songs, humor and feminist commitment, with Rachel de Bortoli and Guillaume Vallot.

L’événement La Guinguette du Lot Soirée Théâtre Juste une femme Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne