Brunch festif du Moulin à Café ! Le Moulin à Café Paris
Brunch festif du Moulin à Café ! Le Moulin à Café Paris dimanche 26 avril 2026.
Brunch de 11h à 14h :
Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes ! Venez savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à tous.tes ! Sans réservation ( 13€ Tarif adhérent / 16€ non-adhérent / 6€ enfant )
Concerts :
- 11h – NSP (soul, rock)
- 14h30 – Lost In Soul (guinguette, variété, rock, soul)
Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes ! Venez assister à deux concerts et savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à toutes et tous!
Le dimanche 26 avril 2026
de 11h00 à 16h00
gratuit sous condition
Sans réservation :
13€ Tarif adhérent
6€ non adhérent
6€ enfant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
https://www.moulin-cafe.org/ +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR
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