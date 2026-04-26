Brunch festif du Moulin à Café ! Le Moulin à Café Paris

Brunch de 11h à 14h :

Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes ! Venez savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à tous.tes ! Sans réservation ( 13€ Tarif adhérent / 16€ non-adhérent / 6€ enfant )

Concerts :

11h – NSP (soul, rock)

14h30 – Lost In Soul (guinguette, variété, rock, soul)

Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes ! Venez assister à deux concerts et savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à toutes et tous!

Le dimanche 26 avril 2026

de 11h00 à 16h00

gratuit sous condition

Sans réservation :

13€ Tarif adhérent

6€ non adhérent

6€ enfant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

https://www.moulin-cafe.org/ +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Le Moulin à Café et trouvez le meilleur itinéraire

