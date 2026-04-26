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Brunch festif du Moulin à Café ! Le Moulin à Café Paris

Brunch festif du Moulin à Café ! Le Moulin à Café Paris

Brunch festif du Moulin à Café ! Le Moulin à Café Paris dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Le Moulin à Café

Adresse : 9 place de la Garenne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : <p> Sans réservation :<br> 13€ Tarif adhérent <br>6€ non adhérent<br>6€ enfant</p>

Brunch de 11h à 14h :

Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes ! Venez savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à tous.tes ! Sans réservation ( 13€ Tarif adhérent / 16€ non-adhérent / 6€ enfant )

Concerts :

  • 11h – NSP (soul, rock)
  • 14h30 – Lost In Soul (guinguette, variété, rock, soul)

Les bénévoles du Moulin à Café vous ouvrent leurs portes ! Venez assister à deux concerts et savourer un brunch fait maison, salé et sucré, avec option VG. Ouvert à toutes et tous!
Le dimanche 26 avril 2026
de 11h00 à 16h00
gratuit sous condition

 Sans réservation :
 13€ Tarif adhérent 
6€ non adhérent
6€ enfant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne  75014 Paris
https://www.moulin-cafe.org/ +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR


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