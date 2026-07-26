BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier
dimanche 2 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
BRUNCH KIDS FRIENDLY
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Par Les Fripouilles
Un brunch joyeux et familial avec
• 3 jeux en bois géants
• tours de magie
• sculpture de ballons
• atelier créatif pour fabriquer de super animaux 3D
Brunch Kids Friendly
11h30 15h
Par Les Fripouilles
Un brunch joyeux et familial avec
• 3 jeux en bois géants
• tours de magie
• sculpture de ballons
• atelier créatif pour fabriquer de super animaux 3D
sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : BRUNCH KIDS FRIENDLY
By Les Fripouilles
A fun, family-friendly brunch featuring:
? 3 giant wooden games
? magic tricks
? balloon sculpting
? a creative workshop to make awesome 3D animals
L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
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