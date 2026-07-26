Informations pratiques

Montpellier

BRUNCH KIDS FRIENDLY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Par Les Fripouilles

Un brunch joyeux et familial avec

• 3 jeux en bois géants

• tours de magie

• sculpture de ballons

• atelier créatif pour fabriquer de super animaux 3D

Brunch Kids Friendly

11h30 15h

Par Les Fripouilles

Un brunch joyeux et familial avec

• 3 jeux en bois géants

• tours de magie

• sculpture de ballons

• atelier créatif pour fabriquer de super animaux 3D

sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : BRUNCH KIDS FRIENDLY

By Les Fripouilles

A fun, family-friendly brunch featuring:

? 3 giant wooden games

? magic tricks

? balloon sculpting

? a creative workshop to make awesome 3D animals

L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER