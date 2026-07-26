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AGENDA · Montpellier

BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier

dimanche 2 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
46 Boulevard de Strasbourg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
27 27

Montpellier

BRUNCH KIDS FRIENDLY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Par Les Fripouilles
Un brunch joyeux et familial avec
• 3 jeux en bois géants
• tours de magie
• sculpture de ballons
• atelier créatif pour fabriquer de super animaux 3D
Brunch Kids Friendly
11h30 15h

Par Les Fripouilles
Un brunch joyeux et familial avec
• 3 jeux en bois géants
• tours de magie
• sculpture de ballons
• atelier créatif pour fabriquer de super animaux 3D

sur réservation   .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English : BRUNCH KIDS FRIENDLY

By Les Fripouilles
A fun, family-friendly brunch featuring:
? 3 giant wooden games
? magic tricks
? balloon sculpting
? a creative workshop to make awesome 3D animals

L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER

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