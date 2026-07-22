Brunch sportif Smash Club Lannion
dimanche 2 août 2026 · Smash Club · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Brunch sportif
Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-02
Tous les 1ers dimanches du mois, retrouvez nous pour un Brunch Sportif qui allie plaisir, convivialité et gourmandise.
Au programme
– une partie de padel, badminton ou pickleball
– un brunch comme on les aime
– un moment de partage dans une ambiance chaleureuse
Réservation obligatoire auprès du Smash Club .
Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 90 23 98
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English :
L’événement Brunch sportif Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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