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AGENDA · Lannion

Brunch sportif Smash Club Lannion

dimanche 2 août 2026 · Smash Club · Lannion

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Smash Club
Adresse
3 Rue Louis de Broglie
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Brunch sportif

Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-02

Tous les 1ers dimanches du mois, retrouvez nous pour un Brunch Sportif qui allie plaisir, convivialité et gourmandise.

Au programme
– une partie de padel, badminton ou pickleball
– un brunch comme on les aime
– un moment de partage dans une ambiance chaleureuse

Réservation obligatoire auprès du Smash Club   .

Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 90 23 98 

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English :

L’événement Brunch sportif Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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