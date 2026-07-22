Brunch sportif Smash Club Lannion

Informations pratiques

Lannion

Brunch sportif

Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-02

Tous les 1ers dimanches du mois, retrouvez nous pour un Brunch Sportif qui allie plaisir, convivialité et gourmandise.

Au programme

– une partie de padel, badminton ou pickleball

– un brunch comme on les aime

– un moment de partage dans une ambiance chaleureuse

Réservation obligatoire auprès du Smash Club .

Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 90 23 98

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English :

L’événement Brunch sportif Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose