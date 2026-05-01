Brunch Time par les Vitrines C’Chartres Chartres
Brunch Time par les Vitrines C’Chartres Chartres dimanche 17 mai 2026.
Chartres
Brunch Time par les Vitrines C’Chartres
Rue de la Porte Guillaume Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 15:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Rendez-vous rue de la Porte Guillaume à Chartres pour un brunch délicieux et convivial !
Les commerçants du quartier seront de sortie et vous proposeront différents mets sucrés, et salés ainsi que des boissons. Musique live au programme. Et pour vivre jusqu’au bout l’expérience, venez avec votre plus belle marinière ! Organisé par les Vitrines C’Chartres. .
Rue de la Porte Guillaume Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Join us on rue de la Porte Guillaume in Chartres for a delicious and convivial brunch!
L’événement Brunch Time par les Vitrines C’Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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