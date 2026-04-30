Bruncher au Château de Poncié Déjeuner Château de Poncié Fleurie

Fleurie

Bruncher au Château de Poncié Déjeuner

Château de Poncié 1087, Route de Poncie Fleurie Rhône

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de Poncié vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Bruncher au Château de Poncié . … Voir la suite sur le site du festival

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Château de Poncié 1087, Route de Poncie Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 76 31 48 contact@chateaudeponcie.com

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English : Sunday Brunch at Château de Poncié Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de Poncié will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Sunday Brunch at Château de Poncié . … See more on the event website

L’événement Bruncher au Château de Poncié Déjeuner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais