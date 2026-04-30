Bruncher au Château de Poncié Déjeuner Château de Poncié Fleurie
Bruncher au Château de Poncié Déjeuner Château de Poncié Fleurie dimanche 21 juin 2026.
Fleurie
Bruncher au Château de Poncié Déjeuner
Château de Poncié 1087, Route de Poncie Fleurie Rhône
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de Poncié vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Bruncher au Château de Poncié . … Voir la suite sur le site du festival
.
Château de Poncié 1087, Route de Poncie Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 76 31 48 contact@chateaudeponcie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sunday Brunch at Château de Poncié Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Château de Poncié will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Sunday Brunch at Château de Poncié . … See more on the event website
L’événement Bruncher au Château de Poncié Déjeuner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais
À voir aussi à Fleurie (Rhône)
- Vin, Gastronomie & Détente Déjeuner Domaine de la Madone Fleurie 20 juin 2026
- Domaine Valma x Allan Ozier Déjeuner à Fleurie Déjeuner DOMAINE VALMA Fleurie 20 juin 2026
- Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner Domaine Victoire d’Affaux Fleurie 20 juin 2026
- Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner Lieu dit Les Bachelards Fleurie 21 juin 2026