Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner Lieu dit Les Bachelards Fleurie
Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner Lieu dit Les Bachelards Fleurie samedi 20 juin 2026.
Fleurie
Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner
Lieu dit Les Bachelards Château des Bachelards Fleurie Rhône
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château des Bachelards vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Le Festin du Clos des Bachelards . … Voir la suite sur le site du festival
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Lieu dit Les Bachelards Château des Bachelards Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 49 47 00 contact@chateau-bachelards.com
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English : The Clos des Bachelards Feast Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Château des Bachelards will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Le Festin du Clos des Bachelards . … See more on the event website
L’événement Le Festin du Clos des Bachelards Déjeuner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
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