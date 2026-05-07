Repas convivial au pied des vignes à Fleurie Dîner Domaine des 2 Fontaines & Le Cep et Mathilde Fleurie
Repas convivial au pied des vignes à Fleurie Dîner Domaine des 2 Fontaines & Le Cep et Mathilde Fleurie samedi 20 juin 2026.
Fleurie
Repas convivial au pied des vignes à Fleurie Dîner
Domaine des 2 Fontaines & Le Cep et Mathilde 777 route des Raclets Fleurie Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine des 2 Fontaines & Le Cep et Mathilde vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Repas convivial au pied des vignes à Fleurie . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine des 2 Fontaines & Le Cep et Mathilde 777 route des Raclets Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 61 80 24 sylvain.paturaux44@gmail.com
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English : Repas convivial au pied des vignes à Fleurie Dinner
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine des 2 Fontaines & Le Cep et Mathilde will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Repas convivial au pied des vignes à Fleurie . … See more on the event website
L’événement Repas convivial au pied des vignes à Fleurie Dîner Fleurie a été mis à jour le 2026-05-07 par Inter Beaujolais
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